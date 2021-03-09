В Румынии выявили “бразильский” штамм коронавируса

В Румынии выявили “бразильский” штамм коронавируса

Первые два случая заражения “бразильской” разновидностью вируса подтверждены у жителей Бухареста 38 и 57 лет. Об этом сообщает Национальный институт общественного здравоохранения Румынии.

У одного из заболевших – 38-летнего мужчины – отсутствуют история поездок и контакты с подтверждёнными случаями COVID-19. Второй пациент, вероятно, заразился от своего коллеги, пишет tv8.md.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

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