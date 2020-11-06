В Румынии с понедельника вводят частичный карантин

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С 9 ноября все школы в соседней стране перейдут на онлайн-обучение.

Как сообщает digi24.ro, граждане также будут работать, по возможности, в режиме онлайн. Ношение защитных масок становится обязательным для всех лиц старше 5 лет. Находиться вне дома с 23.00 до 05.00 во всех населённых пунктах страны будет запрещено, за исключением уважительных случаев. Деятельность рынков в закрытых помещениях будет приостановлена, а проведение празднеств запрещено как в закрытых помещениях, так и на открытом пространстве.

Решение о введении ограничений было принято после того, как в течение трех дней в Румынии отмечали резкое увеличение числа новых случаев COVID-19. С полным списком вводимых мер можно ознакомиться здесь.

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