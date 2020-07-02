В Румынии резко возросло количество новых случаев коронавируса

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За последние 24 часа в соседней стране было зарегистрировано 450 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в Румынии составляет 27 746.

По информации digi24.ro, на сегодняшний день 237 граждан находятся на лечении в медучреждениях. 19 363 пациента излечились. Количество погибших в соседней стране достигло 1 687 человек, в том числе 20 за последние сутки.

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