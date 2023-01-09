В Румынии регистрируют первые случаи одновременного инфицирования гриппом и COVID-19

0

Сочетание гриппа и COVID-19 в одном эпизоде ​​заболевания называется “Флурона”. Врачи предупреждают, что симптомы очень серьёзные, поэтому пациентов зачастую приходится госпитализировать. Все случаи “Флуроны” в Румынии были выявлены у детей. Специалисты связывают это со слабым иммунитетом.

Первые случаи были зарегистрированы в Бухаресте. Больные жалуются на сильную головную боль, мышечные или суставные боли, передаёт observatornews.ro.

– С гриппом всё достаточно ясно, потому что это то состояние, которое валит с ног, симптоматика ощущается внезапно – боли в мышцах и суставах. Но если мы говорим о сочетании двух вирусов, то симптоматика более специфическая, — пояснил врач-инфекционист Адриан Маринеску.

Стоит отметить, что в Румынии ввели режим эпидемиологической угрозы из-за гриппа. Власти соседней страны заявили, что, хотя ситуация на национальном уровне достаточно серьёзная, эпидемия гриппа не объявлена, поскольку это подразумевало бы введение специальных ограничений.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.