В Румынии произошло серьёзное ДТП с участием граждан Молдовы: 8 человек госпитализированы

В Румынии произошло серьёзное ДТП с участием граждан Молдовы: 8 человек госпитализированы

Авария случилась сегодня в населённом пункте Андренясэ. Микроавтобус ехал транзитом через Румынию и направлялся в Молдову. 

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел и европейской интеграции, на дороге столкнулись микроавтобус с гражданами Молдовы и легковушка. В результате ДТП травмы получили 13 человек – оба водителя, пассажиры микроавтобуса и три пассажира легковушки.

В микроавтобусе находились 9 граждан Молдовы, 8 из них были госпитализированы. Один получил лёгкие телесные повреждения и отказался от госпитализации.

Обстоятельства аварии выясняются.

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