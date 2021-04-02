В Румынии произошло ДТП с участием фуры из Молдовы: четыре человека погибли

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Жуткая авария случилась накануне на трассе между уездами Васлуй и Галац. Четыре человека погибли после того, как машина BMW, в которой они находились, врезалась в фуру.



По данным местных СМИ, фура с номерными знаками Республики Молдова была припаркована на обочине дороги. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в грузовик.

На место ДТП прибыли спасатели, полиция и врачи скорой помощи. К сожалению, пострадавших не удалось спасти, передаёт protv.md.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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