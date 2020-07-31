В Румынии почти 1300 новых заболевших коронавирусом за сутки

0

Тревожная ситуация складывается в Румынии. За последние 24 часа в соседней стране коронавирусом заболели 1295 человек. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались еще 39 человек. Растет число тяжело больных: к этому часу в отделениях интенсивной терапии находятся 409 пациентов.

Как пишут румынские СМИ, по состоянию на 31 июля в Румынии было подтверждено 50886 случаев коронавируса. Вылечились 27007 человек, скончались 2343.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.