В Румынии почти 1300 новых заболевших коронавирусом за сутки

В Румынии почти 1300 новых заболевших коронавирусом за сутки

Тревожная ситуация складывается в Румынии. За последние 24 часа в соседней стране коронавирусом заболели 1295 человек. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии. 

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались еще 39 человек. Растет число тяжело больных: к этому часу в отделениях интенсивной терапии находятся 409 пациентов.

Как пишут румынские СМИ, по состоянию на 31 июля в Румынии было подтверждено 50886 случаев коронавируса. Вылечились 27007 человек, скончались 2343.

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