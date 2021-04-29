В Румынии перевернулась молдавская автоцистерна (ФОТО)

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Инцидент произошёл накануне в румынском уезде Васлуй. На въезде в город Хуши перевернулась автоцистерна с газом.

За рулём находился водитель из Молдовы, который направлялся на таможню “Албица”, пишет tvrmoldova.md. На место ДТП прибыли 4 пожарных расчёта, им удалось предотвратить взрыв.

Газ перелили в другую автоцистерну, а повреждённое авто отбуксировали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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