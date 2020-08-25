В Румынии от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 52 человека

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Это – абсолютный антирекорд. Двоим скончавшимся было менее 29 лет, причем у одной из жертв, 25 лет, не было ни одного хронического заболевания.

За последние сутки в Румынии выявили 1060 новых случаев заболевания, а за всё время пандемии – 80390. До настоящего момента от коронавируса скончались 3367 жителей соседней страны. 490 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

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