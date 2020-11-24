В Румынии от осложнений, вызванных COVID-19, умер младенец

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За минувшие сутки в соседней стране скончались 196 пациентов с коронавирусом. В их числе – ребёнок, которому было всего несколько месяцев. У малышки был ряд врождённых пороков.

За 24 часа по результатам 30 740 проведённых тестов в Румынии выявили 7 753 новых случая коронавируса, сообщает digi24.ro.

С начала пандемии коронавирусом в соседней стране заболели 430 605 граждан. 304 188 человек вылечились.

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