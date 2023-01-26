В Румынии объявлен “жёлтый код” из-за снегопадов и метели. Ждём и у нас?

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Метеорологи объявили “жёлтый код” в связи с метелью и снегопадами в нескольких уездах Румынии. С четверга по субботу осадки ожидаются в Олтении и Мунтении.

С вечера 26 января до 10:00 27 января в уездах Мехединцы, Горж, Долж, Вылча, Арджеш, Дымбовица и Прахова пройдут снегопады, а в уездах Олт, Телеорман, Джурджиу, Ильфов, а также в Бухаресте ожидаются дожди и мокрый снег.

С 10:00 27 января до 22:00 28 января снегопады и метель прогнозируются в Добрудже, Мунтении и Южных Карпатах. Румынские метеорологи также сообщают об усилении ветра. В Трансильвании и Молдове ожидается гололёд.

Стоит отметить, что по прогнозу молдавских метеорологов, завтра, 27 января, возможен дождь со снегом. В остальные дни, до 1 февраля включительно, осадков не предвидится.

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