В Румынии начали прививать третьей дозой вакцин от коронавируса

В Румынии начали прививать третьей дозой вакцин от коронавируса

Прививку вводят тем, кто не позднее, чем полгода назад, поставил вторую дозу. В пунктах вакцинации ждут людей старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями (вне зависимости от возраста), медперсонал, сотрудников социальных органов и представителей других уязвимых категорий.  

Как сообщают румынские СМИ, предварительная запись для вакцинации не требуется. Гражданам, привитым AstraZeneca, введут препарат Pfizer&BioNTech или Moderna.

Центры вакцинации в Румынии работают без выходных с 08.00 до 20.00.

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