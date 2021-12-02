В Румынии госпитализировали возможных носителей штамма «Омикрон»

0

Сразу три спортсмена сборной Румынии по регби, эвакуированные специальным бортом румынской авиакомпании из ЮАР, госпитализированы с подозрением на заражение штаммом коронавируса «Омикрон».

Согласно официальной информации, прямого подтверждения наличия у указанных граждан опасного вируса нет, передаёт regnum.ru.

– Причин для паники нет, рассматривается каждая версия врачей, — отмечается в предварительном заявлении Министерства здравоохранения Румынии. — Вполне возможно, у указанных пациентов наблюдается «классическая» форма острого респираторно-вирусного заболевания.

Соответствующие тесты проводились в двух аэропортах Румынии — на военном аэродроме «90» в Отопень под Бухарестом и «Марамуреш» в Бая-Маре (Северо-западная часть страны), куда рейсом TAROM из Йоханнесбурга прибыли 46 румын и 24 иностранца. При этом обладатели румынских паспортов были помещены под карантин, в то время как граждане иностранных государств получили возможность беспрепятственно покинуть территорию Румынии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.