В руки полиции попался телефонный “террорист” (ВИДЕО)

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Вечером 10 июня в службу 112 поступило 11 звонков от мужчины, сообщившего о том, что в нескольких государственных учреждениях находятся взрывоопасные объекты.

После проверки специалистами подозрительных объектов по указанным адресам обнаружено не было.

Вскоре звонивший был задержан и доставлен в инспекторат. Он рассказал, что просто-напросто хотел проверить, как работают специализированные службы.

Мужчине грозит штраф до 42 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы сроком до 2 лет.

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