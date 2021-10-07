В розыске за ограбление и мошенничество: в РФ задержали правонарушителя из Молдовы

В розыске за ограбление и мошенничество: в РФ задержали правонарушителя из Молдовы

27-летний уроженец Оргеевского района был объявлен в международный розыск в 2016 году. Его экстрадировали из Российской Федерации.

Мужчина числился в розыске по различным уголовным делам. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за серию грабежей и мошенничеств. Также задержанный нарушил закон на территории РФ, за что отсидел 5 лет.

В настоящий момент мужчина находится в изоляторе временного содержания в Резине.

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