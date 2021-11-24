В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков

В середине октября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса для детей может получить название “Спутник М”, где “М” означает “для маленьких”. Прививку подросткам будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей, передаёт ria.ru.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.