В России зарегистрировали “Спутник Лайт”: он эффективен против всех новых штаммов коронавируса

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Разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа.

– Эффективность “Спутник Лайт” составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По данным РФПИ, “Спутник Лайт” эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу “Спутника” в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года, передаёт ria.ru.

Препарат “Спутник Лайт” — это первый компонент вакцины “Спутник V” — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26). Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата началась в январе 2021 года, промежуточные итоги ученые получили 10 марта.

– Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28 день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28 день после иммунизации, — добавила пресс-служба РФПИ.

Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.

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