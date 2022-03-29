В России зарегистрировали ещё один препарат от COVID-19

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Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса на основе противовирусного препарата молнупиравира — «Лагеврио».

– Показан для лечения подтверждённых случаев COVID-19 от лёгкого до среднетяжёлого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжёлого течения COVID-19 и/или госпитализации, — следует из инструкции к препарату.

«Лагеврио» выпускается в виде капсул, начинать приём лекарства рекомендуется как можно раньше после установления диагноза и в пределах пяти дней с момента появления симптомов, пишет gazeta.ru.

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