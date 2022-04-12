В России запустят производство нового лекарства от коронавируса

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В России запустят производство нового отечественного препарата от коронавируса “МИР-19”, на которое правительство выделило почти 400 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги направлены разработчику – Институту иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). На них будет закуплено оборудование, уточнила руководитель ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, в дальнейшем на нем можно будет выпускать не только “МИР-19”, но и другие лекарства с похожей схемой производства. Например, доклинические исследования уже успешно прошли разработанные в Институте иммунологии препараты против гепатита С, аллергического ринита и бронхиальной астмы, передает rg.ru.

Аббревиатура “МИР” расшифровывается как “малая интерферирующая РНК”. Ранее в ФМБА отмечали, что новый препарат блокирует репликазный сайт вируса SARS-CoV-2, который “является жизненно необходимым для вируса”. “МИР-19” уже включен Минздравом в перечень лекарств, предназначенных для лечения COVID-19. Препарат зарегистрирован в декабре прошлого года, а в феврале 2022 года было выдано разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований.

В ФМБА отмечают, что в основе лекарства совершенно новая молекула. Препарат воздействует на те участки генома вируса, которые практически не мутируют. Он может предотвращать тяжелые формы заболевания, предупреждать цитокиновый шторм – избыточные реакции иммунной системы при среднетяжелом течении заболевания, “МИР-19” также можно использовать для профилактики заражения после контакта с заболевшим.

Подтверждена его хорошая переносимость и безопасность, выпускаться препарат будет в виде спрея для горла и носа.

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