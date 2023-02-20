В России задержали молдаванку, разыскиваемую на Родине за торговлю людьми (ВИДЕО)

В России задержали молдаванку, разыскиваемую на Родине за торговлю людьми (ВИДЕО)

Сотрудники уголовного розыска задержали гражданку, объявленную в национальный и международный розыск за торговлю людьми.

По данным полиции, 35-летняя женщина обманным путём вывезла трёх девушек на Кипр для работы танцовщицами. У жертв отобрали документы и принуждали к оказанию сексуальных услуг.

18 февраля разыскиваемую гражданку экстрадировали из Российской Федерации в Молдову. Нарушительница закона будет отбывать наказание в тюрьме №7 в Руске.

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