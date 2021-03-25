В России выпустили в оборот третью вакцину от коронавируса

В России выпустили в оборот третью вакцину от коронавируса

Третья российская вакцина от коронавируса “Ковивак”, созданная в центре имени Чумакова, вышла в гражданский оборот и в ближайшие дни начнёт поступать в регионы.

Производство препарата уже запущено. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков посетил научный центр и лично дал старт упаковки первой партии ампул.

Препаратом на стадии тестирования на добровольцах привился бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он объяснил свой выбор тем, что после этой прививки развивается более естественный иммунный ответ по сравнению с другими вакцинами, передаёт lenta.ru.

“Ковивак” выпускается в виде суспензии для внутримышечного введения и сделан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2. Центр имени Чумакова планирует выпускать до 10 миллионов доз в год.

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