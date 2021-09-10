В России выпустили памятные монеты, посвящённые врачам и вакцине «Спутник V» (ФОТО)

В России выпустили памятные монеты, посвящённые врачам и вакцине «Спутник V» (ФОТО)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), инвестировавший в разработку отечественной вакцины от COVID-19, объявил о выпуске нумизматических наборов совместно с Московским монетным двором (ММД).

На одной из монет изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах, а на другой — вакцина «Спутник V» с картой мира, которая символизирует первенство отечественных учёных в разработке прививки от COVID-19, сообщает Телеграм-канал «Спутник V».

Ограниченным тиражом также выпущены буклеты РФПИ и НИЦ имени Гамалеи, в которые вошли памятные жетоны из недрагоценного металла нейзильбера.

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