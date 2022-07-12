В России выявили первый случай заражения оспой обезьян

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Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Заболевание нашли у молодого человека, вернувшего из поездки по европейским странам. Он обратился в больницу с характерной сыпью, сказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что болезнь у парня протекает в лёгкой форме, угрозы жизни нет. Заразившегося изолировали. Он находится в удовлетворительном состоянии. Люди, с которыми общался молодой человек, находятся под медицинским наблюдением, передаёт rbc.ru.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьёзны. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд.

Заболевание начинается с лица и постепенно расползается на тело, небольшое пятно превращается в пузырек с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить этот вид заболевания тяжелее.

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