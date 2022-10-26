В России выявили два новых варианта коронавируса

0

В России обнаружили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма “омикрон” под названием “цербер”, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

– На прошедшей неделе мы выявили два новых для России геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1 (“цербер”), — сказала она.

При этом Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабилизируется — пятую неделю подряд наблюдается снижение числа заболевших COVID-19.

– На сегодняшний день угрозы резкого угрожающего роста нет. Наши учёные таких прогнозов не дают, — сказала глава Роспотребнадзора.

Тем не менее она допустила, что к концу осени возможен некоторый подъём заболеваемости. Но никаких оснований для введения ограничительных мер нет, подчеркнула Попова. По её мнению, иммунная прослойка, уже сформировавшаяся в России, позволит избежать резкого роста заболеваемости, несмотря на появление новых штаммов. А способы защиты остаются прежними, напомнила глава Роспотребнадзора: чистые руки, ношение масок в местах массового скопления людей и крепкий иммунитет.

Вариант коронавируса, получивший неофициальное название “цербер”, представляет собой сублинию омикрон-штамма BA.5. Он отличается дополнительными мутациями, позволяющими ему сверхбыстро распространяться. К середине октября этот вариант выявили почти в 30 странах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.