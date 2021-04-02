В России разработали первое в мире лекарство от коронавируса на основе плазмы крови переболевших

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Минздрав РФ зарегистрировал первое в мире лекарство от коронавируса на основе плазмы крови переболевших, сообщили в “Ростехе”. Им стал российский препарат “Ковид-глобулин”, разработанный холдингом “Нацимбио”.

Как пояснили в Минздраве, препарат представляет собой антиковидный иммуноглобулин, предназначенный не для профилактики COVID-19, а именно для лечения. В плазме переболевших доноров содержатся антитела, уничтожающие коронавирус, а также другие элементы, облегчающие состояние тяжелобольных.

Ранее “Ковид-глобулин” успешно прошел доклинические испытания и первую фазу клинических исследований, вторая и третья фазы должны завершиться в течение полугода. Пока лекарство разрешено использовать только в стационарах Москвы для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания. Регистрационное удостоверение разрешает применять его пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.

Препарат создан на основе плазмы крови как раз переболевших москвичей. Ранее российская столица передала производителям 2,5 тонны биоматериала.

В “Ростехе” уточнили, что препараты на основе антител (иммуноглобулинов) широко распространены в мире, их назначают, например, при гепатите B, клещевом энцефалите, столбняке. Россия может стать первой, кто будет использовать их для лечения COVID-19.

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