В России разработали назальную вакцину против гриппа и COVID-19

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Назальную вакцину, которая одновременно будет защищать от гриппа и коронавируса, разработали в Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А.Смородинцева Минздрава России. В настоящее время проводятся клинические исследования препарата, сообщил директор НИИ Дмитрий Лиознов.

– У нас в институте начались клинические исследования вакцинного препарата на основе вируса гриппа против COVID-19. То есть это средство, которое будет защищать и защищает от COVID-19, но дополнительной изюминкой является то, что этот препарат ещё защищает от гриппа, – сказал Лиознов на пресс-конференции во вторник, передаёт interfax.ru.

По его словам, в настоящее время в НИИ обосновывают и показывают эффективность против коронавируса, но уже следующее исследование будет проводиться на эффективность против гриппозной инфекции.

– Вакцина для интраназального применения, и надеемся, что в следующем году она уже будет доступна для всех, – добавил директор НИИ гриппа.

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