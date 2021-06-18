В России разработают жвачку от коронавируса

В России разработают жвачку от коронавируса

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны РФ начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки.

Работу ведёт 48-й ЦНИИ Минобороны, который ранее совместно с Центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V». Как уточнили в ведомстве, мукозальную вакцину против COVID-19 разрабатывают в виде жевательных таблеток и пастилы.

После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции, пишет lenta.ru.

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