В России проведут испытания назальной версии вакцины «Спутник V»

В России проведут испытания назальной версии вакцины «Спутник V»

В реестре Минздрава РФ появилась информация о проведении клинических испытаний назальной версии препарата «Спутник V».

Раствор для интраназального введения состоит из двух компонентов, по 0,5 мл каждый. В августе глава НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о завершении доклинического исследования назальной вакцины от коронавируса. Тогда он говорил, что речь идет о втором компоненте «Спутник V», который распыляется в нос с помощью специального шприца, сообщает Телеграм-канал «Спутник V».

Ранее глава Центра имени Гамалеи сообщал, что назальную форму может получить вакцина «Спутник V» для детей. Зарегистрировать новый препарат планируется в 2022 году.

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