В России предостерегли НАТО от вмешательства в Приднестровье

0

В МИД РФ заявили, что попытки решить приднестровский вопрос военным путём будут иметь самые серьёзные последствия.

Попытки решения приднестровского вопроса военным путём, тем более при помощи войск НАТО, могут обернуться самыми серьёзными негативным последствиями для Молдовы и региона. Как сообщает РИА «Новости», об этом сегодня заявил посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Приднестровья, отметил, что создание угроз безопасности российским миротворцам на Днестре будет рассматриваться как нападение на Россию, передаёт novostipmr.com.

3 сентября отставной американский генерал, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что «Украине и Молдове, возможно, настало время решить приднестровский вопрос».

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.