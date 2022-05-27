В России начали испытывать средство от рака на основе вируса

0

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии РФ начались клинические испытания первого противоопухолевого препарата на основе генномодифицированного вируса. Лекарство создано в Сибири.

Препарат на основе генно-модифицированного онколитического вируса разработали учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно со специалистами центра “Вектор” Роспотребнадзора и компании “Онкостар”. Он предназначен для терапии рака молочной железы.

– Впервые в мире в противоопухолевый препарат введён ген, синтезирующий белок-убийцу раковых клеток. Лекарственное средство создано на основе инактивированного рекомбинантного вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact, – сообщили разработчики.

В середине мая препарат ввели первой пациентке, страдающей раком груди. Отмечается, что она чувствует себя хорошо, побочных эффектов от применения препарата не обнаружено. В ближайшее время к эксперименту присоединится ещё одна пациентка, передаёт rg.ru.

– Мы предполагаем, что первая фаза клинических испытаний займёт около двух лет, – считает один из авторов разработки Владимир Рихтер. – Это связано с тем, что препарат абсолютно новый, первый в своём классе.

В ходе первой фазы клинических испытаний учёные намерены провести оценку фармакокинетических параметров препарата и сделать выводы о его безопасности и переносимости.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.