В России началась массовая вакцинация от коронавируса

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В России с сегодняшнего дня стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин.

Российский лидер отметил некоторое снижение темпов распространения инфекции в стране, но подчеркнул, что это не должно никого успокаивать. Он напомнил, пишет russian.rt.com, что ситуация в отдельных государствах, в частности в Великобритании, остаётся тревожной, а передвижение вируса неизбежно, в связи с чем необходимо купировать возникающие угрозы, в том числе связанные с новыми штаммами SARS-CoV-2.

Прошу вас приступить к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как у нас это происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу. У нас система в целом отработана, нужно переходить к более масштабной работе по этому направлению, — поручил Владимир Путин.

Он отметил необходимость ясного понимания механизмов действия вакцины на фоне появления новых штаммов вируса и добавил, что эффективность российского препарата не вызывает сомнений, пишет источник.

Российская вакцина, это уже совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это показывает практика, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших учёных, — заявил Президент РФ.

Ранее Игорь Додон заявлял, что готов привиться только российской вакциной, так как не верит западным аналогам.

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