В России арестовали гражданина Молдовы за попытку наркоторговли

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До 15 лет колонии грозит гражданину Молдовы, которого задержали в Ульяновске. Его обвиняют в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает 73online.ru, мужчина в Интернете договорился о перепродаже наркотика PVP. Сбывать его планировал через тайники. Однако после первых же “закладок” его задержали и привлекли к уголовной ответственности.

Сейчас обвиняемый арестован и ждёт суда.

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