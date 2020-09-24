В России арестовали гражданина Молдовы за попытку наркоторговли

В России арестовали гражданина Молдовы за попытку наркоторговли

До 15 лет колонии грозит гражданину Молдовы, которого задержали в Ульяновске. Его обвиняют в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает 73online.ru, мужчина в Интернете договорился о перепродаже наркотика PVP. Сбывать его планировал через тайники. Однако после первых же “закладок” его задержали и привлекли к уголовной ответственности.

Сейчас обвиняемый арестован и ждёт суда.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md