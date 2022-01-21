В Роспотребнадзоре заявили, что “омикрон” особенно опасен для детей от двух до пяти лет

0

Новый штамм коронавируса “омикрон” представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что впервые у них стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.

– Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея, – сказал Горелов.

Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание, передает tass.ru.

Горелов добавил, что согласно зарубежным исследованиям, перенесенный во время беременности ковид может сказаться на развитии будущего ребенка.

– В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние, – рассказал эксперт.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой “омикрон”, обнаружен в 2021 году на юге Африки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.