В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19

В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19

Пациенты после коронавирусной инфекции жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений. У кого-то эти симптомы проходят за несколько дней, у кого-то длятся месяцами, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

– После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстротой принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность. Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются, – сказала Пшеничная, передаёт ria.ru.

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