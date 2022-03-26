В Роспотребнадзоре объяснили, насколько опасен штамм коронавируса “омикрон” BA.2

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Линия штамма “омикрон” BA.2 сильно отличается от BA.1 по числу замен в геноме, и, как уже точно установлено, обладает существенно более высокой трансмиссивностью.

Вместе со способностью уходить от иммунитета, это свойство обеспечивает новому варианту “омикрона” способность к быстрому распространению между государствами, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, симптомы и тяжесть течения варианта BA.2 не отличаются от уже привычного “омикрона”, передает стопкоронавирус.рф.

Среди основных симптомов “омикрона”, – слабость, головная боль, повышение температуры до 38 °С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах; заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита, потеря обоняния и вкусовых ощущений (редко).”Омикрон “может проявляться как в виде одного симптома, так и сразу в комплексе нескольких из них.

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