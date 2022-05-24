В ряде пригородов ожидаются отключения воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением запланированных работ в среду, 25 мая, с 09.00 до 20.00 возможно отключение водоснабжения в коммуне Ставчены и селе Гоянул Ноу.

Кроме того, компания «Apă-Canal Chişinău» вынуждена прервать водоснабжение с 09.00 до 17.00 в городе Ватра по улицам Фынтыницей и Тинеретулуй.

И некоторые жители села Гидигич останутся завтра с 09.00 до 17.00 без воды. Речь идёт о жильцах, проживающих по следующим улицам: Д. Быкулуй, Матеевич, Сфатул Цэрий.

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