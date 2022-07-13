В ряде многоквартирных домов Кишинёва осуществляется капитальный ремонт

В ряде многоквартирных домов Кишинёва осуществляется капитальный ремонт

Об этом рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, уточнив, что рабочие занимаются ремонтом сетей и крыш, а также заменой окон на лестницах.

На сегодняшний день капитальный ремонт завершён по 19 адресам, а ещё в 27 домах работы проводятся сейчас. Всего в этом году капитальный ремонт будет проведён в 75 многоквартирных домах.

Сумма контракта на эти работы составляет 21 миллион леев, деньги предусмотрены в муниципальном бюджете. Адреса подобраны по количеству запросов от кишинёвцев.

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