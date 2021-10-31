В РФ объяснили задержку с регистрацией «Спутника V» в ВОЗ и ЕС

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Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ВОЗ и Евросоюзе задерживается из-за «конкуренции за денежные потоки» и несогласованности российского и европейского законодательства по проверке препаратов, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, ЕС и ВОЗ не хотят видеть «блестящих» результатов применения «Спутника V».

Канада на саммите G20 пообещала пожертвовать не менее 200 млн доз вакцины против COVID-19 другим странам для программы COVAX. Также страна намерена выделить 15 миллионов долларов для увеличения производства вакцин в Южной Африке.

Столица Китая усилила противоэпидемические меры после выявления новых случаев COVID-19. Власти пекинского района Чанпин уже приостановили работу 23 организаций, в том числе аптек, парикмахерских и других общественных мест за несоблюдение ими противоэпидемических мер. Власти района Хайдянь с понедельника планируют начать вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет.

В Чили с 1 ноября подросткам старше 12 лет понадобится сертификат о вакцинации для поездок по стране и для посещения общественных мест. Сейчас документ требуют только от совершеннолетних.

Камбоджа одобрила применение «Спутника V» и стала 71-м государством, признавшим российскую вакцину от коронавируса.

Свыше 5 млрд доз вакцины от коронавируса планирует произвести в 2022 году для стран мира Индия. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе саммита G20. Он призвал как можно скорее признать индийские вакцины от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения.

С 1 ноября в Армении станет обязательным ношение масок на открытом воздухе. Исключения сделаны для детей, сурдопереводчиков, руководства страны во время мероприятий и других категорий граждан, пишет novostipmr.com.

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