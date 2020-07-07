В результате взрыва на Ботанике погиб человек: подробности (ВИДЕО)

В результате взрыва на Ботанике погиб человек: подробности (ВИДЕО)

Один из раненых в результате взрыва на Ботанике скончался на месте. Речь идет о мужчине. 

Как рассказал порталу deschide.md заместитель начальника Национального инспектората общественной безопасности Алексей Гросу, взорвался снаряд, а не граната, как сообщалось ранее. Зону оцепили, на месте происшествия работают правоохранители.

Все обстоятельства случившегося выясняются. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

Фото источника.

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