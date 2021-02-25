В результате вчерашних обысков был задержан начальник тюрьмы в Криково

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Кроме того, в рамках спецоперации правоохранители обнаружили и изъяли большое количество запрещённых предметов, в том числе самодельные ножи, телефоны, SIM-карты, игральные карты и фишки. Начальника пенитенциара №15 в Криково задержали на 72 часа. А 13 заключённых были переведены в другие пенитенциарные учреждения.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в Молдове впервые проводятся масштабные обыски в пенитенциарном учреждении, где содержатся более 500 заключённых. Они были инициированы в рамках уголовного дела, возбужденного на имя одного из заместителей начальника Национальной администрации пенитенциарных учреждений. На прошлой неделе его задержали по факту злоупотребления властью в интересах преступной организации.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 100 самодельных ножей, 30 мобильных телефонов, 40 SIM-карт, около 100 носителей информации, сотни игральных фишек и десятки колод карт для покера. Кроме того, были найдены черновики, в которых были указаны номера и пароли банковских карт, а также долги. В камерах заключенных хранились алкогольные напитки, шприцы с неизвестным веществом, упаковки с порошком и устройства для употребления наркотиков.

По данному факту ведётся следствие.

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