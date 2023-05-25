В результате страшной аварии на трассе погиб ещё один человек

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58-летний водитель рейсового микроавтобуса, попавшего сегодня в ДТП на трассе R6, скончался в больнице. Об этом сообщили в полиции.

По предварительным данным, автомобиль марки Opel, которым управлял 27-летний молодой человек, и в котором также находилась 54-летняя пассажирка, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Mercedes, который ехал по правилам.

В результате удара водитель и пассажирка Opel скончались на месте. 12 из 20 пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Все обстоятельства выясняются.

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