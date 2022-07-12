В результате пожара сгорело 8 га соснового леса

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Возгорание случилось в селе Вадатурково. В тушении огня приняли участие 100 пожарных, 50 человек из муниципальных организаций и местные жители.

Кроме пожарной и спасательной спецтехники, в процессе тушения были задействованы тракторы с водой и сельхозтехника местного крестьянско-фермерского хозяйства. Чтобы уберечь ближайшее поле пшеницы, трактористы проводили вокруг него противопожарную опашку.

Во время тушения ветер периодически менял своё направление. По сухой траве пламя перенеслось на заброшенный участок и уничтожило нежилой дом. Пожарные сумели остановить стихию и не позволили огню переместиться на соседний жилой двор.

Материальный ущерб подсчитывается. Общая площадь пожара составила 8 гектаров. Инспекторы рассматривают версию неосторожного обращения с огнём.

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