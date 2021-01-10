В результате пожара в Кицканах сгорела баня. Пострадавших нет

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На территории частного дома в селе Кицканы загорелась баня. Под одной кровлей находился и гараж. Пожарным удалось уберечь его от огня. На месте происшествия работали два дежурных расчёта.

Для полной ликвидации пожара площадью 50 кв.м. огнеборцам понадобилось около двух с половиной часов. Из-за перекала печи сгорели парилка и помещение бассейна. Закопчены стены комнаты отдыха. Владельцы подсчитывают материальный ущерб, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства было установлено, что утром хозяева растопили печь, а затем зашли в дом. Спустя полчаса 65-летняя хозяйка увидела дым из-под крыши парилки. По одной из версий специалистов, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнём.

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