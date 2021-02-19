В результате пожара в частном доме скончалась пенсионерка

В результате пожара в частном доме скончалась пенсионерка

О пациентке с ожогами правоохранителям сообщили врачи Григориопольской больницы. Скорая помощь доставила 73-летнюю горожанку с термическими ожогами 100% тела в реанимационное отделение.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина много лет страдала шизофренией, состояла на учёте у врача-психиатра. Пенсионерка всегда была под присмотром родных. В день трагедии буквально на 10 минут она осталась одна в помещении летней кухни. Предположительно, ей в руки попался коробок со спичками. Близкие услышали крики и увидели, как на женщине горела одежда. Очевидцы потушили огонь, вызвали “скорую”.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, пенсионерка скончалась, пишет mvdpmr.org. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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