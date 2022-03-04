В результате пожара на Запорожской АЭС повышения уровня радиации не зафиксировано

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Вследствие вооруженных столкновений в районе Запорожской АЭС под Энергодаром (около 550 км к юго-востоку от Киева) в одном из зданий энергокомплекса возникло возгорание. Пожар был быстро потушен и на данный момент полностью ликвидирован.

Согласно сообщению Reuters, пострадавшее от пожара здание не относится к технологической части атомной электростанции. В нем находится учебный корпус для подготовки персонала. Международное агентство по атомной энергии сообщает, что уровень радиации в этом районе не превышает норму, за ситуацией постоянно следят, сообщает Телеграм-канал Prima Sursă.

Данные Министерства окружающей среды Республики Молдова показывают, что уровень радиации на территории нашей страны не превышен.

– Мы продолжим следить за уровнем радиации и регулярно информировать вас в случае изменений радиоактивного фона. Призываем граждан к спокойствию и просим получать информацию исключительно из официальных и проверенных источников, – говорится в сообщении Министерства окружающей среды.

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