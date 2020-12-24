В результате пожара на Ботанике погибла женщина (ФОТО)

В результате пожара на Ботанике погибла женщина (ФОТО)

В ходе спецоперации пожарные эвакуировали женщину, которая была найдена без сознания в пылающей квартире. Пострадавшую передали врачам, однако спасти её не удалось.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на последнем этаже жилого дома на бульваре Дачия, 3/1. На место происшествия прибыли три пожарных расчёта.

В результате инцидента квартира полностью сгорела. Специалисты выясняют обстоятельства и причину возгорания.

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