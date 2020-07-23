В результате ДТП в Слободзее пострадала пассажирка (ФОТО)

В результате ДТП в Слободзее пострадала пассажирка (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Незавертайловка Слободзейского района. Управляя Ford, 58-летний сельчанин не справился с управлением. Его автомобиль выехал за пределы проезжей части влево и врезался в дерево.

Прибывшим на место инспекторам водитель пояснил: его ослепило солнце, что и спровоцировало аварию. С места происшествия “скорая” увезла в больницу Днестровска 42-летнюю пассажирку. Врачи диагностировали у неё травмы головы и закрытый перелом голени, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. 

По факту ДТП проводится разбирательство.

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