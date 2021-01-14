В результате ДТП в Приднестровье погиб пешеход

Авария произошла на автодороге Тирасполь–Кицканы, в районе очистных сооружений.
Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Машина выехала за пределы проезжей части и слетела в кювет. Водитель автомобиля предварительно находился в трезвом состоянии, в ДТП он не пострадал. Nissan повреждён, его эвакуировали при помощи спецтехники.
Обстоятельства аварии выясняются.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии