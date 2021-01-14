В результате ДТП в Приднестровье погиб пешеход

В результате ДТП в Приднестровье погиб пешеход

Авария произошла на автодороге Тирасполь–Кицканы, в районе очистных сооружений.

Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Машина выехала за пределы проезжей части и слетела в кювет. Водитель автомобиля предварительно находился в трезвом состоянии, в ДТП он не пострадал. Nissan повреждён, его эвакуировали при помощи спецтехники.

Обстоятельства аварии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md