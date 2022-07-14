В результате ДТП в Единцах погиб водитель

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Авария произошла у въезда в село Корпачь Единецкого района.

Согласно предварительным данным, на дороге столкнулись ВАЗ и Opel. Водитель первого, 29-летний мужчина, по неизвестной пока причине врезался в Opel, а затем вылетел в кювет, передаёт deschide.md.

В результате полученных травм владелец ВАЗа скончался на месте. В то же время правоохранители установили, что водитель Opel сел за руль в нетрезвом состоянии. Тест показал 0,92 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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