В результате ДТП на трассе скончалась женщина

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Инцидент произошёл минувшей ночью на трассе M-5, связывающей город Рышканы и муниципий Бельцы. 45-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, её сбил Volkswagen, которым управлял 54-летний мужчина.

В результате удара гражданка получила множественные травмы, в тяжёлом состоянии её доставили в больницу, где она впоследствии скончалась, пишет deschide.md

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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